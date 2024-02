Desenrola: dívidas renegociadas somam R$ 24 milhões em Fortaleza

Ao todo, 34 mil fortalezenses refinanciaram seus débitos. No País, foram mais de R$ 35,6 bilhões com cerca de 12 milhões de brasileiros

Vale ressaltar que as negociações continuam abertas para a faixa 1, destinada a pessoas com renda de até dois salários mínimos ou inscritas no Cadastro Único para Programa Sociais (CadÚnico) do governo federal e a dívidas de até R$ 20 mil.

Ao todo, 34 mil fortalezenses refinanciaram seus débitos . No País, foram mais de R$ 35,6 bilhões com cerca de 12 milhões de brasileiros.

A cerca de 40 dias do fim do prazo, o Desenrola Brasi l renegociou R$ 24 milhões em dívidas em Fortaleza, conforme os dados divulgados pelo Ministério da Fazenda. Sendo assim, é a quinta maior cidade do Brasil no montante renegociado.

Apenas na faixa 1, aproximadamente 1,6 milhão de pessoas renegociaram R$ 9 bilhões em débitos no Brasil. As dívidas para essa categoria caíram para R$ 1,2 bilhão após a aplicação do desconto médio de 87% pelo programa Desenrola.

Mudanças no Desenrola Brasil

Além disso, o Desenrola Brasil apresentou mudanças. Na semana passado, por exemplo, o sistema passou a ser acessado também por meio do site da Serasa Limpa Nome.

Com a integração entre as plataformas, os usuários logados na plataforma da Serasa já conseguem ser redirecionados para o site do Desenrola, onde é possível consultar as dívidas e fazer os pagamentos nas condições do programa, sem necessidade de um outro login.

Outra novidade foi que as pessoas com perfil bronze no Portal Gov.br podem parcelar as dívidas no Desenrola. Antes, quem tinha o conta desse nível, que tem menos segurança, podia apenas quitar o valor negociado à vista.

Com a mudança, a proporção de usuários com login nível bronze subiu de 19% para 40% das negociações diárias.