Shein negocia parcerias com setor têxtil do Ceará

Em processo de nacionalização de parte da produção, a gigante chinesa Shein negocia parcerias com a indústria têxtil do Ceará. A direção da empresa esteve reunida com o setor têxtil local em encontro mediado pela Federação das Indústrias do Ceará (Fiec). E, nesta terça-feira, 22, haverá nova rodada de negociação, desta vez, com o governador do Ceará, Elmano de Freitas (PT).

No encontro de segunda-feira, 21, na Fiec, as representantes da Shein no Brasil apresentaram o modelo de negócios da empresa e demonstraram interesse em articular parcerias com a indústria local, para a produção de produtos do setor de vestuário no Ceará.



A diretora de assuntos externos da Shein no Brasil, Anna Beatriz Almeida, afirmou que a chegada da Shein ao País faz parte de um projeto de ampliação da empresa na América Latina. “Quando trabalhamos com parcerias, nesse modelo em que estamos vislumbrando crescimento para América Latina, queremos que o parceiro cresça junto com a gente. O sucesso da empreitada é o sucesso que vamos construindo com nossos colegas”, ressaltou.