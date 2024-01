Presidente do Ceará revela que quitou débitos com Barletta: "A pendência não era grande"

Presidente do Ceará, João Paulo Silva revelou nesta quinta-feira, 25, em participação exclusiva no quadro “Cadeira Elétrica” do Trem Bala, no YouTube do O POVO, que os débitos com o atacante Chrystian Barletta foram quitados. Conforme o dirigente, o clube devia dois meses de direitos de imagem ao atleta.

“Regularizei todas as pendências com o atleta, inclusive apresentamos isso na justiça. Está tudo regularizado. A pendência não era grande, não era um valor tão alto, no dia que ele ingressou com a ação, nós devíamos duas imagens”, explicou João Paulo Silva.

O dirigente ainda explicou que realizou uma proposta ao atacante, sem entrar em mais detalhes durante a entrevista, mas que Barletta não deve permanecer no Ceará em 2024.