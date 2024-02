Desenrola: veja ao vivo as novidades para a reta final do programa

O Ministério da Fazenda (MF), a Serasa e a Bolsa de Valores B3 vão anunciar nesta quinta-feira, 15, as novidades promovidas para a reta final do Programa Desenrola Brasil, que se encerra no fim de março.

Acompanhe ao vivo as novidades para o programa

Participam Alexandre Ferreira, coordenador-geral de Economia e Legislação do MF, Adriano Pahoor, representante da B3 e CEO da PDtec, Pedro Dias Lopes, vice-presidente da Serasa, e Rafael Mori, responsável pela plataforma Serasa Limpa Nome.