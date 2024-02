Desenrola Fies: mais de 12,3 mil cearenses já renegociaram dívidas

Ministério da Educação adia publicação de edital do Fies Crédito: Irna Cavalcante

No Ceará, 12.378 pessoas já aderiram ao Desenrola Fies, programa do Governo Federal que oferta condições especiais na renegociação das dívidas junto ao Fundo de Financiamento Estudantil (Fies). Pelas regras do programa, os descontos podem chegar até os 99% de abatimento no valor consolidado da dívida e até 100% nos juros, dependendo de cada caso. As negociações são referentes aos contratos firmados até 2017 e com débitos em 30 de junho de 2023.

Desde quando foi lançado, em novembro do ano passado, já foram renegociados R$ 629 milhões em dívidas no Estado, conforme balanço parcial do Ministério da Educação. Deste total, pouco mais de R$ 21,1 milhões já foram efetivamente pagos.



No Brasil, a iniciativa já beneficiou 196.776 mil pessoas, que deviam um montante de mais de R$ 9 bilhões. Considerando apenas o pagamento da parcela de entrada, foram recuperados aos cofres públicos R$ 382.140.568,09 milhões. Veja montante renegociado por unidade federativa: Acre Renegociações - 1.748 Valor renegociado - R$ 96.316.257,99 Valor recuperado - R$ 2.651.399,05 Alagoas

Renegociações - 2.721 Valor renegociado - R$ 111.380.510,07 Valor recuperado - R$ 3.726.324,62

Amazonas Renegociações - 3.631 Valor renegociado - R$ 137.682.477,91