Abatimento de ICMS para PCDs na compra de veículos é autorizado no Ceará; entenda

Segundo o governador, a iniciativa é necessária para ampliar o acesso ao benefício , contemplando um maior número de pessoas com deficiência visual, mental severa ou profunda, síndrome de Down ou autista.

O Decreto foi assinado pelo governador do Ceará, Elmano de Freitas (PT) , que elevou o valor do teto referente ao benefício. A medida entrou em vigor a partir da publicação do Diário Oficial.

No Ceará, pessoas com deficiência (PCD) poderão comprar novos veículos de até R$ 120 mil com isenção parcial do Imposto sobre Circulação de Mercadorias e Serviços ( ICMS ).

"O objetivo é viabilizar para esse público a compra de um transporte e assim facilitar a sua locomoção. É uma forma de promover a inclusão e garantir esse benefício para maior quantidade de pessoas com esse perfil", explicou.

Com isso, fica estabelecido que o valor do novo veículo não deve ultrapassar R$ 120 mil, incluindo os tributos incidentes. A isenção parcial do ICMS, limitada à parcela da operação no valor de R$ 70 mil, sendo vedado o fracionamento na nota fiscal.

O pedido de isenção parcial do ICMS pode ser feito por meio do Acesso Cidadão, plataforma de acesso único para serviços digitais do Governo do Ceará.

