Bolsa Família: Ceará chega a 1,48 milhão de famílias em fevereiro; veja calendário

Novo cartão Bolsa Família 2023 Crédito: MDAS/Divulgação

O Bolsa Família chegou a 1,48 milhão de famílias no Ceará em fevereiro, segundo balanço do Governo Federal desta sexta-feira, 16, data em que começa o pagamento do benefício referente a este mês. Com isso, a quantidade de recebentes continua a mesma registrada em janeiro deste ano e o total repassado também, de R$ 1 bilhão. Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine Além disso, a média de valor repassada no Estado ficou em R$ 678,81 por família, contalibilizando os 184 municípios cearenses. É um pouco abaixo da média do mês anterior, que foi de R$ 679,42.

No País, são 21 milhões de famílias beneficiárias e R$ 14,4 bilhões repassados de forma escalonada aos beneficiários. Isso porque os pagamentos se dão de acordo com o final do Número de Identificação Social (NIS) de cada integrante, até o dia 29. Leia mais Bolsa Família: pagamentos de 2024 começam nesta quinta-feira; veja calendário Sobre o assunto Bolsa Família: pagamentos de 2024 começam nesta quinta-feira; veja calendário Bolsa Família: veja o calendário completo de fevereiro

NIS com final 1: 16/2 (sexta)

16/2 (sexta) NIS com final 2: 19/2 (segunda)



19/2 (segunda) NIS com final 3: 20/2 (terça)



20/2 (terça) NIS com final 4: 21/2 (quarta)



21/2 (quarta) NIS com final 5: 22/2 (quinta)



22/2 (quinta) NIS com final 6: 23/2 (sexta)



23/2 (sexta) NIS com final 7: 26/2 (segunda)



26/2 (segunda) NIS com final 8: 27/2 (terça)



27/2 (terça) NIS com final 9: 28/2 (quarta)



28/2 (quarta) NIS com final 0: 29/2 (quinta) Fortaleza continua reunindo o maior número de pessoas, com 343,6 mil repasses, no valor total de R$ 229,4 milhões. Assim, a média de cada família na Capital é de R$ 667,77. Lembrando que em janeiro eram 347,4 mil famílias e média de R$ 670,20. Depois, a quantidade maior de recebimento se encontra em Caucaia (64.024), Juazeiro do Norte (35.315), Maracanaú (34.393) e Sobral (22.348). Em outra análise, quando se leva em conta os repasses diretos aos beneficiários, o município com maior valor médio no Ceará é Amontada, com média de R$ 722,57 para as 8,6 mil famílias.

Play

Neste quesito, Marco vem em seguida (R$ 722,52), e depois Guaraciaba do Norte (R$ 720,44), Ibiapina (R$ 718,55) e Salitre (R$ 716,78). Perfil dos benefícios adicionais ao Bolsa Família no Ceará Já na avaliação do perfil de quem recebe um valor a mais, na divisão pelas diferentes categorias de benefícios incluídos no novo Bolsa Família, o Ceará tem 576,9 mil crianças de zero a seis anos contempladas com o Benefício Primeira Infância. Neste caso, há adicional de R$ 150 voltado para cada integrante da família nessa faixa.