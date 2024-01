Descontos de até 60% estão disponíveis para assinantes do O POVO+; veja

O site do clube foi reformulado para tornar a experiência mais simples. Assim, quem estiver interessado pode conferir as vantagens antes mesmo de fazer parte

Além de ter acesso ao streaming de Jornalismo e cultura do O POVO, com notícias, séries e filmes da casa, os assinantes também consegue ofertas em diversos setores. Veja mais abaixo a lista completa.

Os planos ofertados custam a partir de R$ 11,90 por mês e assinantes de qualquer modalidade do jornal podem utilizar os benefícios do clube, basta acessar o site e criar seu login e senha.

Em seguida, é necessário apenas conferir as ofertas e aproveitar os descontos dos parceiros.

Segundo Jimmy Lucas, gerente de Negócios Digitais & MKT do O POVO, o Clube OP+ nasceu com o intuito de proporcionar, além de descontos em diversos produtos e serviços, a possibilidade de a assinatura sair de graça, "com a conveniência e exclusividade de ser um membro".

Ele detalha que todos os parceiros são escolhidos cuidadosamente de acordo com as preferências do público. "Ou seja, não teremos algum benefício apenas para constar volume, todos eles realmente são utilizados por quem assina OP+, o streaming de jornalismo e cultura do O POVO."

Para ter uma ideia, Jimmy detalha que, em Dezembro, um dos assinantes da plataforma economizou mais de R$ 1.800 apenas em farmácias.