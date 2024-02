Morre o economista e ex-presidente do Banco Central Affonso Celso Pastore

Graduado e com doutorado pela Universidade de São Paulo (USP), Pastore era um dos economistas mais renomados do País.

O velório será realizado no estádio do Morumbi, na capital paulista, de 13h às 16h desta quarta-feira, 21, segundo informações do Poder360.

Morreu nesta quarta-feira, 21, o economista Affonso Celso Pastore, aos 84 anos, em São Paulo. Ele havia sido internado para uma cirurgia no sábado, 17, passou o fim de semana na UTI, mas não resistiu.

O especialista integrou o conselho de administração da empresa cearense M. Dias Branco nos anos de 2008 a 2016.

Entre 1983 e 1985, foi presidente do Banco Central, no governo do ex-presidente João Figueiredo, último período da ditadura militar.

O economista teve participação ativa nas negociações com o Fundo Monetário Internacional (FMI) sobre a dívida externa brasileira.

Entrou para a vida pública em 1966, como assessor de Antônio Delfim Neto, então secretário da Fazenda do Estado de São Paulo. No ano seguinte, com Delfim nomeado ministro da Fazenda, Pastore passou a integrar a equipe de assessores.

Filho de Francisco Pastore e de Aparecida Pastore, Affonso Celso Pastore nasceu em 19 de junho de 1939 na capital paulista.

Após sua passagem pela vida pública, fundou em 1993 a consultoria A. C. Pastore & Associados, especializada em análises da economia brasileira e internacional, escritório no qual também trabalha sua esposa, Maria Cristina Pinotti.