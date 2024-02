Pesquisa projeta alta de 11% no turismo internacional no Ceará

Na região do Nordeste , o resultado é de 13% no mesmo período.

O Ceará está com previsão de crescimento de 11% no turismo internacional no 1º trimestre deste ano.

Segundo a empresa, o Brasil "está vivenciando um notável ressurgimento como destino turístico muito procurado".

A ForwartKeys também ressalta a diversidade cultural e os diversos destinos oferecidos pelo país.

Turismo internacional: levantamento nacional

No cenário nacional, o levantamento aponta uma alta de 21% nas chegadas de turistas internacionais ao Brasil no 1% trimestre de 2024 na comparação com o mesmo período do ano passado.

Segundo a companhia, viagens da América do Sul rumo ao Brasil registram crescimento de 23%.

Já as provenientes da União Europeia e do Reino Unido somam um aumento de 21%, enquanto as dos Estados Unidos acumulam expansão de 15%.

Os resultados podem ser explicados pela melhoria da imagem do Brasil no exterior na atual gestão, aponta Celso Sabino, ministro do Turismo.