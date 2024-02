Lojas com estoques acima do normal sobem para 24,7% do total em fevereiro, diz FecomercioSP

Os estoques do comércio na Grande São Paulo iniciaram este mês com volumes acima do normal em praticamente uma a cada quatro lojas. Segundo levantamento da FecomercioSP, entidade que representa empresas de comércio, serviços e turismo do Estado, 24,7% das lojas relatam ter estoques superiores ao volume ideal, mais do que o porcentual que estava nesta situação em janeiro: 23,1%.

Apesar disso, a situação era pior um ano atrás, quando, também em fevereiro, 28,2% das lojas reportavam estoques altos.

Já o porcentual de lojistas com estoques abaixo do normal caiu de 18,1%, em janeiro, para 16,6% neste mês.