Águas da Transposição do Rio São Francisco serão liberadas ao Ceará nesta sexta, 16

A quantidade máxima de água disponível para o Ceará na Transposição do Rio São Francisco será liberada a partir desta sexta-feira, 16, na vazão de 6,5 metros cúbicos (m³) por segundo. A decisão, de acordo com o governador do estado, Elmano de Freitas (PT), é uma medida estratégica diante do prognóstico de seca para este ano.

A água sairá do município de Jati e seguirá em direção ao açude do Castanhão, maior reservatório do Ceará. O esperado é que a água corrente reduza possíveis infiltrações e, consequentemente, o desperdício de água.