Brasil é o país da América do Sul que mais cresceu em turismo

O crescimento de 15% em relação ao período pré-pandemia coloca o país em 14º lugar entre as nações que apresentaram maior crescimento. Do continente sul-americano, o Brasil é o único citado na lista de 20 países.

A informação é reforçada pelo fato de os turistas internacionais terem deixado, na economia brasileira, R$ 34,5 bilhões apenas em 2023, um recorde histórico, e 1,5% acima da quantia arrecadada em 2014, ano em que se realizou a Copa do Mundo no Brasil.

O Brasil é o país da América do Sul com melhor performance na arrecadação de receitas deixadas por estrangeiros que visitam o país. É o que afirma a Organização das Nações Unidas (ONU) Turismo.

Já na região das Américas aparece em segundo lugar, atrás apenas do México que ostenta a 10ª colocação. De acordo com o levantamento, o país com maior crescimento nas receitas deixadas por estrangeiros foi a Sérvia com a marca de 79%.

O ministro do Turismo, Celso Sabino, avalia que as políticas implementadas têm gerado resultados concretos que beneficiam diretamente a economia brasileira.

"E o escritório da ONU Turismo que inauguramos em dezembro, no Rio de Janeiro, será determinante para melhorarmos ainda mais esses números em toda a região das Américas e Caribe."

Está previsto para esta quinta-feira, 8, a realização de um evento no Rio de Janeiro para comemorar os dados de receitas deixadas por estrangeiros no Brasil em 2023.

O resultado obtido (crescimento de 41%) é muito acima da meta estipulada pelo Plano Nacional de Turismo, inicialmente previsto para 8,58% na receita gerada pelo turismo internacional em 2023.