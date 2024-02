UE prevê crescimento mais fraco da zona do euro e inflação abaixo de 3% em 2024

A zona do euro terá crescimento abaixo do esperado em 2024, entrando neste ano em ritmo mais fraco depois de evitar por pouco uma recessão técnica e estagnar no segundo semestre de 2023, segundo relatório de projeções econômicas da Comissão Europeia publicado nesta quinta-feira. Por outro lado, a inflação deve acelerar sua trajetória de queda, mantendo uma evolução moderada dos preços.

Na edição de inverno de seu relatório de projeções, a Comissão Europeia - braço executivo da União Europeia (UE) - cortou a previsão para o crescimento do Produto Interno Bruto (PIB) da zona do euro em 2024, de 1,2% em novembro para 0,8% agora. E apesar de esperar uma "aceleração gradual" da economia ao longo deste ano, a Comissão também rebaixou a projeção para o PIB em 2025, de 1,6% a 1,5%.

No documento, o órgão explica que a piora nas perspectivas para os próximos dois anos tem como base as taxas de crescimento mais baixas do que o esperado em 2023, em um quadro de queda do poder de compra doméstico, colapso da demanda externa, forte aperto monetário e retirada parcial do apoio fiscal. A Comissão reduziu sua estimativa para o crescimento do PIB em 2023, de 0,6% para 0,5%.