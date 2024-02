Carnaval 2024: veja promoções nos cinemas de Fortaleza

No North Shopping Maracanaú e Via Sul Shopping , o Centerplex terá promoção de Carnaval entre os dias 8 e 14 de fevereiro.

O cinema do Shopping Iguatemi Bosque não terá ofertas durante o Carnaval, mas o funcionamento no período continua.

Já no North Shopping Fortaleza , o Kinoplex preparou uma promoção durante os dias de Carnaval com ingresso inteira por apenas R$ 25.

11, 12 e 13 de fevereiro (domingo a terça-feira)

Funcionamento: 13h às 22h.

14 de fevereiro (quarta-feira)

Funcionamento normal.

Shoppings RioMar

Os cinemas do RioMar Fortaleza e o do RioMar Kennedy não terão ofertas no Carnaval. O funcionamento será de acordo com a programação da Cinépolis.

Shopping Parangaba

O cinema do Shopping Parangaba também não terá durante o período. O funcionamento será de acordo com a programação do UCI.

