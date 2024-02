6 dicas para economizar dinheiro no Carnaval

O Carnaval está chegando, e com ele vem a empolgação de cair na folia, mas também a preocupação com os gastos que podem sair do controle. No e-commerce, por exemplo, houve um aumento significativo na busca por itens como maquiagem (345%), fantasia de Carnaval (143%) e passagens e hospedagens em Salvador (156%) e Rio de Janeiro (39%). O levantamento foi feito pelo Cuponomia, portal que reúne cupons de desconto e cashbacks online.

Mas, diante de tanto estímulo para realizar compras, será que é possível aproveitar a festa sem comprometer as finanças? Segundo Luciana Ikedo, educadora financeira e autora do livro “Vida Financeira – Descomplicando, economizando e investindo”, é totalmente possível curtir a folia de forma econômica, mesmo para quem vive no vermelho e chegou a essa época do ano sem grana.

Por isso, a seguir, a especialista lista algumas dicas. Confira!