Carnaval 2024: ocupação hoteleira do Ceará deve ultrapassar os 80%

Os dados fazem parte do levantamento realizado pela Secretaria do Turismo (Setur), com base no monitoramento em todas as regiões turísticas do Estado.

Com a projeção de que o Carnaval de 2024 gere uma receita superior a R$ 300 milhões, a ocupação hoteleira do Ceará deve ultrapassar os 80% durante o período.

Grande parte dessas turistas devem acessar o estado pelo Aeroporto Internacional de Fortaleza, que deve movimentar cerca de 15 mil pessoas por dia.

De acordo com a Fraport Brasil, administradora do terminal, a média será de 102 voos domésticos e internacionais, entre chegadas e partidas. Para o período estão programados, ainda, 22 voos extras.

Já pelo modal rodoviário, cerca de 53 mil passageiros deverão embarcar entre 8 e 14 de fevereiro para destinos intermunicipais e interestaduais. De acordo com a Socicam, empresa administradora dos terminais, as empresas de ônibus ofertarão 223 viagens extras.



Carnaval 2024: veja os destinos mais buscados do Ceará

No litoral Oeste do estado, Jericoacoara é um dos destinos que se destaca na preferência dos turistas, seguido por Camocim e Trairi, onde fica localizada Flecheiras. Outra praia do ranking é o Cumbuco, no município de Caucaia.

Já no litoral Leste, Aracati é outro destino bastante buscado. No município, a festa de Carnaval vai contar com shows de artistas nacionais, sendo Ivete Sangalo a maior atração. Outro destino que se destaca é Morro Branco, em Beberibe, além de Porto das Dunas, em Aquiraz.