5 dicas para usar maquiagem sem danificar a pele no Carnaval

Sintomas de alergia

O grande perigo é que os sintomas de reação alérgica com alguns produtos raramente são imediatos. “O inchaço e vermelhidão costumam aparecer com o uso cumulativo, associação com medicamentos e/ou exposição à luz. Sinais e sintomas podem aparecer até 24h depois do uso”, explica a Dra. Adriana Vilarinho.

Por isso, é preciso ficar atento a qualquer diferença na pele. “Se o paciente notar irritação na pele, vergões vermelhos (pode ser urticária ou dermatites diversas), deve procurar imediatamente o médico, já que, como toda lesão em medicina, agrava com o tempo e alguns hábitos (como exposição à luz, coceira e outros)”, alerta.

Além disso, conforme a médica, a gravidade das reações varia de pessoa para pessoa e do tipo de química ao qual foi exposto. “Crianças possuem a pele mais fina e sensível à intoxicação e irritação por estes químicos presentes em cosméticos e tinturas inadequadas, e é necessário consultar-se com agilidade para serem tomadas as providências para cada caso”, destaca.

Cuidado com o uso do spray de espuma

Outro vilão da folia são os sprays de espuma artificial. “A composição do produto apresenta substâncias que, em contato com a pele, podem causar reações alérgicas e urticárias, além de irritações na garganta e nos olhos”, explica a médica. Além disso, o gás utilizado para fazer com que o mecanismo de spray funcione é derivado de petróleo, que é altamente inflamável.

“Além das reações alérgicas, caso haja contato direto do spray com alguma parte do corpo, a recomendação é lavar bastante o local com água corrente. Persistindo os sintomas, o folião deve procurar atendimento médico”, recomenda a Dra. Adriana Vilarinho.