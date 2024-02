10 dicas para aproveitar o Carnaval com o seu cachorro 

Aproveitar o Carnaval com seu cachorro pode ser uma experiência incrivelmente divertida e enriquecedora, proporcionando momentos de alegria e cumplicidade. No entanto, é crucial lembrar que os pets possuem sensibilidades únicas que requerem atenção especial durante as festividades. Certos cuidados são essenciais para garantir a segurança e o bem-estar do animal durante esse período agitado.

Por isso, abaixo, confira como aproveitar a folia de maneira segura e alegre para você e para o seu cachorro!

Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

1. Fantasia segura

Se decidir vestir seu cachorro, escolha fantasias leves e confortáveis, evitando peças que possam restringir os movimentos ou causar desconforto. Roupas inadequadas podem causar estresse no animal, além de representar riscos de sufocamento ou engasgamento.