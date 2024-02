Carnaval: o que fazer com as crianças em Fortaleza

O Carnaval vai começar e a diversão está garantida para todas as idades, até para os pequeninos. Com blocos espalhados por toda Fortaleza, as festas gratuitas voltadas para o público infantil ganham destaque nas programações.

Além disso, para quem não curte pular o Carnaval, também tem opções de lazer e cultura para levar a criançada e também se divertir. Veja:

Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

Carnaval 2024: VEJA o que funciona em Fortaleza