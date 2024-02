Caucaia obtém liminar para obrigar Enel a manter equipes de plantão no município

Moradores, turistas e proprietários de estabelecimentos tais como bares, restaurantes, hotéis e comércios reclamam das constantes quedas de luz no Cumbuco Crédito: AURÉLIO ALVES

"Estamos diante de uma expectativa significativa de público durante o Carnaval, e estamos igualmente apreensivos em relação ao fornecimento de energia”, disse Herbenia Lopes, líder da Abrasel Cumbuco. “O Réveillon foi desastroso, recebemos vários relatos de associados, especialmente hotéis, onde os hóspedes ficaram mais de 24 horas sem energia, resultando em evasão", prosseguiu a empresária, que apelou à concessionária de energia atuação preventiva e rápida em casos de queda de energia que permita ao setor operar com tranquilidade. "A liminar obriga a Enel a manter uma quantidade adequada de equipes para atender aos estabelecimentos que, eventualmente, enfrentem a interrupção no fornecimento em um prazo máximo de até 2 horas. Em Fortaleza, por exemplo, esse procedimento já é padrão", diz o presidente da Abrasel no Ceará, Taiene Righetto. Por sua vez, Tiago Diógenes, proprietário do Grupo Menu Brands, teve problemas com abastecimento de eletricidade em duas de suas quatro unidades. "Antes, ao recebermos notificações de desligamento, costumávamos alugar um gerador. Embora representasse um custo, conseguíamos manter as operações. Agora, não recebemos mais essas notificações”, critica.

Plano de operações da Enel para o Carnaval Recentemente, a Enel Ceará anunciou o seu plano de operações para o Carnaval que envolve reforço no número de funcionários no período, com mais de 1.000 colaboradores, 340 equipes em campo e duas subestações móveis. O atendimento nos canais digitais e as rondas operativas, que circularão pelo Estado para diminuir as ocorrências de furtos de fiação ou falhas na rede, estão entre os times que serão reforçados.

