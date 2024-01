Venda em bares e restaurantes ficará estagnada no Carnaval do CE, diz Abrasel

Nacionalmente, porém, a perspectiva é que o setor alcance um aumento de até 15% no faturamento durante o período carnavalesco

O faturamento dos bares e restaurantes no Carnaval de 2024 deve ficar estagnado em relação a igual período do ano passado. É o que aponta o levantamento da Associação Brasileira de Bares e Restaurantes no Ceará (Abrasel Ceará).

Nacionalmente, a perspectiva é que o setor alcance um aumento de até 15% no faturamento durante o período carnavalesco, com destaque para as cidades de Salvador (BA), Belo Horizonte (MG), Recife (PE), Rio de Janeiro (RJ) e São Paulo (SP).

Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

Contudo, para Taiene Righetto, presidente da Abrasel Ceará, o Estado, historicamente, não possui faturamentos excepcionais durante o Carnaval.