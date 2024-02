15 mil passageiros devem passar pelo Aeroporto de Fortaleza por dia de Carnaval

Pico de movimentação deve ocorrer no sábado, 10, com 114 voos e 16,7 mil pessoas

Com média de 102 voos diários, o Aeroporto de Fortaleza estima que 15 mil passageiros passem pelo local todos os dias durante o período de Carnaval, entre 9 e 14 de fevereiro. O pico de movimentação deve ocorrer no sábado, 10, com 114 voos e 16,7 mil pessoas.

Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

Recife, Guarulhos, Congonhas, Brasília e Rio de Janeiro, no Aeroporto do Galeão, são os destinos com maior frequência de voos no Carnaval. A dica da Fraport Brasil, administradora do Aeroporto de Fortaleza, é conferir o status de cada voo pelo site.