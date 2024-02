Fiscalizações em rodovias estaduais do Ceará serão intensificadas no Carnaval

Um total de 571 policiais militares vão estar realizando ações preventivas e ostensivas nas vias ao longo do período festivo

A Polícia Militar do Ceará (PMCE), por meio do Batalhão de Polícia de Trânsito Urbano e Rodoviário Estadual (BPRE), reforçará a fiscalização nas rodovias estaduais entre a sexta-feira, 9, e a quarta-feira, 14. A operação Carnaval 2024 busca coibir condutas criminosas e ações de imprudência que possam acarretar em acidentes de trânsito durante as festividades.

De acordo com o Governo do Estado, um total de 571 policiais militares vão estar realizando ações preventivas e ostensivas nas vias ao longo do período.