Veja a programação de Carnaval nos municípios de Serra e no Sertão do Ceará

Com a chegada do Carnaval, que acontece entre 10 a 13 de fevereiro, os municípios do interior do Ceará se preparam para receber os foliões com muita animação e festa. Nas cidades serranas e nos municípios localizados nos Sertões cearenses, a tradição carnavalesca se mescla com a cultura local.

Confira a programação de algumas cidades que realizarão os festejos:

Carnaval no Sertão cearense

Localizado na região do Sertão Central, os festejos carnavalescos no município de Quixadá acontecem tradicionalmente na Praça José de Barros, no Centro. De acordo com a gestão municipal, este ano serão cinco noites de shows, de 09 a 13 de fevereiro, que iniciam a partir das 22 horas.