IPVA 2024 CE: desconto de até 10% termina nesta quarta; entenda

Os contribuintes têm até esta quarta-feira, 31, para pagar em cota única o Imposto sobre a Propriedade de Veículos Automotores (IPVA) 2024 e obter um desconto de até 10%. Os tributos podem ter esta redução por meio do programa Sua Nota Tem Valor, que oferece 5% de abatimento. Os outros 5% devem se somar a isso caso o pagamento seja feito em cota única até o prazo final. Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine Também é possível dividir o IPVA em até cinco parcelas, que devem ter um valor superior a R$ 100 cada. Entretanto, o pagamento parcelado só permitirá a dedução conquistada via Sua Nota Tem Valor.

O pagamento por crédito pode ser feito por meio de cartões vinculados ao Banco do Brasil ou Bradesco, de acordo com a Sefaz-CE. Em todos os casos, o contribuinte precisa ter em mãos o número do Registro Nacional de Veículo Automotor (Renavam). A Sefaz alertou, no entanto, que é necessário ter cuidado ao realizar o pagamento. O nome do favorecido deve ser Secretaria da Fazenda do Estado do Ceará, com o CNPJ 07.954.597/0001-52.

Além disso, o órgão não envia guias de recolhimento pelos Correios ou por e-mail. Como faço para emitir o DAE do IPVA? No caso do Ceará, é preciso acessar o site da Sefaz-CE, ir em Portal de Serviços e procurar a aba Emitir DAE de Pagamento do IPVA. Isenção do IPVA De acordo com a Lei Nº 12.023/92, estarão isentas do IPVA as pessoas com deficiência, os táxis, ônibus urbanos, metropolitanos e intermunicipais, micro-ônibus, vans, topics, veículos com mais de 15 anos, entre outros.