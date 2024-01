IPVA 2024 Ceará: redução média do imposto é de 4,59%; veja detalhes

O movimento acontece quando não há aumento de alíquota e há desvalorização do valor venal dos veículos Crédito: AURÉLIO ALVES

O governador do Ceará, Elmano de Freitas (PT), anunciou nesta quarta, 27, que o Imposto sobre a Propriedade de Veículos Automotores (IPVA) de 2024 terá uma redução média de 4,59%, na comparação com 2023. O movimento acontece quando não há aumento de alíquota e há desvalorização do valor venal dos veículos. Segundo o secretário da Fazenda, Fabrízio Gomes, a redução se dá porque a base de cálculo está menor do que no passado. "Como os veículos usados caem um pouco os preços, então quem vai pagar o IPVA, paga em uma base de resultado menor, que é de 4,59% na média. Tem uns que vão ser mais, mas a média é essa."

Haverá também 1% de alíquota reduzida para motos de até 125cc sem infração de trânsito em 2023. Saiba como pagar mais abaixo. Questionado sobre o imposto que precisará ser cobrado sobre veículos aquáticos e aéreos, após a aprovação da Reforma Tributária, Fabrízio Gomes afirmou que a cobrança provavelmente acontecerá só em 2025. Além disso, o desconto no tributo pode chegar a até 10%. Isso porque os participantes do programa Sua Nota Tem Valor contarão com até 5% de abatimento. A dedução pode se somar caso o pagamento seja realizado em cota única, com mais 5% de queda. De acordo com o governo, em 2023, a frota de veículos foi de 2.197.742 no Ceará e, para 2024, a expectativa é de 100 mil veículos novos. Os automóveis são os responsáveis pela maior porcentagem, com 32,66%. Quanto à arrecadação, a previsão é de um crescimento de cerca de 6% do IPVA 2024 em relação ao ano anterior. O valor esperado é de R$ 1,74 bilhão. Pessoas com deficiência têm direito à isenção, assim como veículos com mais de 15 anos de fabricação, além de outras categorias.

Vale ressaltar que o contribuinte que pagar o IPVA em cota única até o dia 31 de janeiro de 2024 terá 5% de desconto, sendo que o boleto estará disponível a partir do dia 2 de janeiro. Caso não opte pelo pagamento à vista, o proprietário do veículo poderá dividir o IPVA, sem abatimento, em até cinco parcelas, com vencimentos nos dias: 8 de fevereiro

8 de março

8 de abril

8 de maio

10 de junho O valor mínimo do imposto a ser parcelado é de R$ 100.