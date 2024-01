Governo vai dar até 70% de desconto para quem tem dívidas ativas com a União

Chamado de Transações por Adesão, o programa permitirá o parcelamento da dívida em até 145 meses . Na transação tributária, o tamanho do desconto é determinado conforme a capacidade de pagamento do devedor. Quem tiver menor capacidade de pagamento terá os maiores descontos.

Os contribuintes inscritos na Dívida Ativa da União podem renegociar , até 30 de abril, o débito com até 70% de desconto nas multas e nos juros.

Segundo a PGFN, o governo espera recuperar cerca de R$ 24 bilhões com as Transações por Adesão.

As negociações abrangem apenas os débitos inscritos em Dívida Ativa da União, quando a PGFN passa a cobrar a dívida na Justiça. Os débitos com a Receita Federal são objeto de outra renegociação, aberta na última sexta-feira (5).

Dívidas com o Fundo de Garantia do Tempo de Serviço (FGTS) também estão fora do parcelamento especial.

MEI que não quitar dívidas pode ser retirado do Simples Nacional; saiba no Dei Valor

Mais notícias de Economia