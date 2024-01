Concurso da CVM com salário de R$ 20,9 mil está com inscrições abertas

Os interessados devem se inscrever no site da banca organizadora, a Fundação Getúlio Vargas (FGV) Crédito: Samuel Setubal

A Comissão de Valores Mobiliários (CVM) abre nesta terça-feira, 30, as inscrições do seu concurso público com 60 vagas para os cargos de inspetor e analista, ambos de nível superior. Já a remuneração inicial é de R$ 20.924,80, além do auxílio-alimentação de R$ 658 dos servidores federais. Há também oportunidades reservadas para pessoas com deficiência e negros. Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine Para se inscrever, os interessados precisam acessar, a partir das 16 horas, o site da banca organizadora, a Fundação Getulio Vargas (FGV), e preencher o formulário com os dados necessários. O prazo se encerra no dia 6 de março.

