Haddad tem encontro nesta segunda em SP com presidente da CVM e participa do 'Roda Viva'

O ministro da Fazenda, Fernando Haddad, reúne-se nesta segunda-feira, 22, com o presidente da Comissão de Valores Mobiliários (CVM), João Pedro Nascimento. O encontro ocorrerá em São Paulo, no gabinete do ministério, das 10h às 11h. De acordo com a pasta, as autoridades farão um balanço do ano passado e discutirão a agenda de 2024.

Também participarão da reunião o secretário-executivo da Fazenda, Dario Durigan, o chefe de gabinete de Haddad, Laio Correia Morais, e o chefe de gabinete da Presidência da CVM, Pedro Armando Castelar Pinheiro.

Das 12h às 13h, Haddad tem reunião com o chefe da Representação no Brasil da Organização dos Estados Ibero-americanos (OEI), Leonardo Barchini. De acordo com a Fazenda, Barchini deve apresentar os projetos desenvolvidos pela OEI e quer fortalecer a parceria com o governo brasileiro. Às 22h, o ministro concede entrevista ao programa Roda Vida, da TV Cultura.