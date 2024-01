BNDES promete destinar R$ 15 bilhões para integração da América do Sul

Os investimentos serão destinados a cinco rotas de integração propostas pelo Brasil após diálogo com países vizinhos.

Quatro delas conectam regiões brasileiras produtoras de grãos a portos no Oceano Pacífico. A quinta interliga os estados da região Norte a Venezuela e Guiana, que enfrentam atualmente uma disputa territorial.

A chefe da pasta do Planejamento e Orçamento, Simone Tebet, intitulou o projeto de PAC da Integração, em alusão ao Programa de Aceleração do Crescimento do governo federal. Ela afirmou que, no Brasil, todas as obras já têm recursos assegurados.

“Não tenho dúvida que uma das maiores riquezas que podemos ter na América do Sul é nossa convivência pacífica e nossa identidade”, seguiu. “Passou da hora de fazermos a verdadeira integração regional da América do Sul”.

De acordo com a ministra, duas das cinco rotas podem ser concluídas até 2026. Uma delas, que conecta o Rio Grande do Sul ao Chile via Uruguai e Argentina, já está pronta, no entanto, necessita de ajustes. O outro itinerário ligaria Mato Grosso e Paraná também ao Chile, através do Paraguai e Bolívia.

Além do BNDES, o projeto envolve outras instituições: Banco de Desenvolvimento da América Latina e do Caribe (CAF), o Banco Interamericano de Desenvolvimento (BID), e o Banco de Desenvolvimento Fonplata (Fundo Financeiro para o Desenvolvimento da Bacia do Plata).