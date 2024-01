Parte do dinheiro para financiar incentivo à indústria será captado no mercado, afirma Alckmin

O vice-presidente e ministro do Desenvolvimento, Indústria, Comércio e Serviços, Geraldo Alckmin, afirmou nesta quarta-feira, 24, que o programa Nova Indústria Brasil "não tem nada a ver" com a questão fiscal do País e que a iniciativa não terá nenhum tipo de despesa além daquela prevista no Orçamento.

"Parte do dinheiro para financiar o projeto de incentivo à indústria será captado no mercado", disse em entrevista ao Portal UOL. "Não tem nenhum dinheiro do governo. Na realidade, não tem impacto fiscal."

Alckmin afirmou que percebe um preconceito em relação ao Banco Nacional do Desenvolvimento Econômico e Social (BNDES) e disse reiteradas vezes que o governo não fará nenhum tipo de aporte no banco de fomento.