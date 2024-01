Ao vivo: Governo lança nova política industrial; veja propostas

A construção deste planejamento foi feita ao longo do segundo semestre de 2023 pelo CNDI, formado por 20 ministérios, 21 entidades representativas da sociedade civil, do setor produtivo e dos trabalhadores e pelo Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social (BNDES).

A solenidade ocorre no Palácio do Planalto, em Brasília (DF), onde o vice-presidente e ministro do Desenvolvimento, Indústria, Comércio e Serviços (MDIC), Geraldo Alckmin (PSB), entrega o plano para o presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT).

O POVO entrou em contato com o MDIC para obter a íntegra do projeto a ser apresentado, mas não obteve retorno até a publicação desta matéria.

Com 102 páginas, o documento prevê linhas de crédito, subsídios e exigências de conteúdo local, no intuito de promover as empresas nacionais, as quais deverão assumir serviços e obras do novo Programa de Aceleração do Crescimento (PAC), bem como contratos com compras do governo. Os detalhes foram publicados pelo jornal Folha de S. Paulo.

O plano contará também com maior ação do governo. O Conselho Nacional de Desenvolvimento Industrial diz que, após oito anos, a proposta visa traçar "o caminho do desenvolvimento de uma indústria nacional forte, inovadora, sustentável e inclusa".

Setores incluídos nas metas e diretrizes propostas:

Agroindústria;

Complexo industrial de saúde;

Infraestrutura, saneamento, moradia e mobilidade;

Transformação digital;

Bioeconomia;

Tecnologia da defesa.

Dentre as diretrizes transversais, há ainda questões relacionadas à inclusão; equidade de gênero, cor e etnia; promoção do trabalho decente e melhoria da renda; desenvolvimento produtivo, tecnológico e de inovação; incremento da produtividade e da competitividade; e redução de desigualdades.

Governo Lula lança nova política industrial nesta segunda; entenda o plano



