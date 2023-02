Fortaleza é o 3º destino nacional mais buscado no carnaval, diz site

Fortaleza está entre as cinco cidades mais buscadas para o Carnaval 2023. Segundo a plataforma de viagens Hurb, a capital cearense foi a terceira mais buscada no período de 20 a 22 de fevereiro, ficando atrás apenas de Rio de Janeiro e São Paulo, e superando Salvador e São Luís.

De acordo com a pesquisa, Fortaleza registrou 9,1% do total de pedidos entre as cinco primeiras cidades do ranking. Mais de 50% das solicitações foram feitas para o Rio de Janeiro.



O Ministério do Turismo havia informado, com base nos dados das empresas aéreas e rodoviárias, que haverá 1.200 voos extras pelo país e 25% a mais de oferta de ônibus durante o período de carnaval.

Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

Turismo no Ceará deve se aproximar dos números pré-pandemia

Em pesquisa realizada pela Confederação Nacional do Comércio de Bens, Serviços e Turismo (CNC), o turismo no Ceará durante o Carnaval de 2023 deve se aproximar dos índices pré-pandemia e injetar R$ 233,7 milhões no Estado.

A expectativa é de que a rede hoteleira tenha pelo menos 70% de ocupação, com alguns municípios chegando a ultrapassar os 90% de quartos ocupados.

Mais notícias de Economia

Tags