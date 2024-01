Carnaubal cancela festa de Carnaval; prefeito diz que vai investir em serviços essenciais

“Nós fizemos uma avaliação das prioridades do município e em uma reunião com os secretários e com a assessoria, tomamos a decisão de não realizar o Carnaval conforme gostaríamos, mas decidimos priorizar os serviços essenciais para a nossa população”, disse o gestor.

Ele diz que serão feitos investimentos em todas as áreas do município, além de falar do fim da primeira etapa das obras do balneário que está pronto para ser entregue para a população.

“Sabemos da importância da parte cultural, sabemos do aquecimento da economia, sabemos da importância que seria esse evento, até para a diversão dos nossos jovens e visitantes. Mas infelizmente, pela responsabilidade que temos, tomamos a decisão de não realizar e priorizar o atendimento a nossa população”, concluiu o prefeito.