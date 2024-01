Concurso Unificado: resultado do pedido de isenção sai nesta segunda

Integram o Cadastro Único para Programas Sociais (CadÚnico)



Cursam ou cursaram faculdade pelo Fundo de Financiamento ao Estudante do Ensino Superior (Fies)

ou pelo Programa Universidade para Todos (ProUni)



Realizaram transplante de medula óssea

De acordo com a secretária Cristina Mori, cada critério será analisado pelo Governo Federal de maneira específica.

"No caso do CadÚnico, a pessoa vai ter que colocar o número NIS dela, então esse número é um batimento de bases que é feito e, automaticamente, o governo já sabe se ela está no CadÚnico ativo ou não. Do Fies e do Prouni é só uma declaração, a pessoa informa se faz parte desses dois programas ou fez, e pelo cruzamento de base do governo também a gente fica sabendo", explicou.

Já os doadores de medula óssea precisam enviar imagens da carteira ou declaração de doador, emitida por entidades reconhecidas pelo Ministério da Saúde, ou atestado ou laudo emitido por médico de entidade reconhecida pela pasta, inscrito no Conselho Regional de Medicina (CRM).

Logo depois da divulgação do resultado do pedido, os que não foram aprovados têm até o dia 30 para pedir recurso. Por fim, saberá a resposta no dia 6 de fevereiro.

Como se inscrever no Concurso Unificado?

As inscrições para o CPNU, popularmente conhecido como "Enem dos Concursos" já estão abertas. Ao todo, serão selecionados 6.640 servidores para 21 órgãos públicos.