Concurso da saúde de Fortaleza terá 2,2 mil vagas e salários de R$ 18,5 mil

A Prefeitura de Fortaleza anunciou nesta terça-feira, dia 23, concurso público com 2.241 vagas para a área da saúde. Salários iniciais variam entre R$ 1.404 até R$ 18.564. De acordo com o prefeito José Sarto (PDT), este será o maior edital já publicado na área da saúde. Veja abaixo as vagas

A expectativa é de que o edital seja publicado ainda nesta terça-feira, após às 17 horas. O concurso será coordenado pela Fundação de Apoio à Gestão Integrada em Saúde de Fortaleza (Fagifor) e realizado pelo Instituto Brasileiro de Formação e Capacitação (IBFC).

As inscrições começam às 10 horas do dia 5 de fevereiro e seguem até 23 horas do dia 5 de março. As provas estão previstas para o dia 14 de abril.