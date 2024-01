Sarto anuncia amanhã edital do maior concurso de saúde em Fortaleza, com 2.200 vagas

O prefeito de Fortaleza, José Sarto (PDT), informou nesta segunda-feira, 22, que o edital do concurso público para a área de saúde será anunciado amanhã, dia 23. Trata-se do maior concurso para o segmento da história da Capital, com previsão de 2.200 vagas.

“Amanhã, à tarde, vamos anunciar o maior concurso da história da saúde de Fortaleza. Ao longo da gestão, teremos convocado 5,9 mil servidores no geral (para diversas áreas). Serão 2,2 mil apenas para esse concurso da saúde”, afirmou o prefeito durante o início das atividades do posto itinerante do programa Vem Saúde, no bairro Álvaro Weyne.

Quando anunciou a realização do concurso, Sarto disse que o certame previa lotação para pediatras e ginecologistas em postos de saúde da Capital. A banca também já foi definida. Trata-se do Instituto Brasileiro de Formação e Capacitação (IBFC), que ficará responsável pela realização da prova e pelo edital que será divulgado nesta semana.