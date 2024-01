Prefeitura convoca 250 aprovados para a Guarda Municipal; veja detalhes

Essa será a sexta etapa do concurso da Guarda Municipal de Fortaleza, que constitui o curso de formação dos novos guardas

Essa será a sexta etapa do concurso da Guarda Municipal de Fortaleza, que constitui o curso de formação dos novos guardas.

A Prefeitura de Fortaleza irá convocar 250 pessoas aprovadas no concurso da Guarda Municipal ainda na tarde desta terça-feira, 23.

No total, mil aprovados aguardam a convocação. O gestor não disse quando os demais 750 aprovados serão convocados.

Os 250 primeiros convocados devem preencher e enviar o formulário de matrícula online até a meia-noite desta terça. Posteriormente, haverá uma etapa presencial de matrícula.

A lista será publicada no site do Idecan (www.idecan.org.br), a banca avaliadora do concurso.

ENEM DOS CONCURSOS: Veja como vai ser o Concurso Nacional Unificado

Mais notícias de Economia