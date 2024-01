Banco Central abre inscrições para concurso com 100 vagas

As inscrições para o concurso público do Banco Central começaram nesta segunda-feira, 22. Ao total, são oferecidas 100 vagas, sendo 50 para a especialidade de economia e finanças e 50 para a área de tecnologia e informação.

As inscrições são realizadas pelo site do Centro Brasileiro de Pesquisa em Avaliação e Seleção e de Promoção de Eventos (Cebraspe). Acesse aqui. A prova será dia 19 de maio com aplicação em todas as capitais do País.

O salário inicial é de R$ 20.924,80, além de auxílio-alimentação e direito à assistência médica.

Vale ressaltar que as duas carreiras exigem o nível superior em qualquer especialidade e haverá, ainda, reserva de 5% das oportunidades para candidatos com deficiência e outros 20% para as pessoas negras.

Confira aqui o edital completo.

