Petrobras abre inscrições para programa de estágio; bolsa é de R$ 1.825

A Petrobras abriu nesta segunda-feira, 22, as inscrições para o seu programa de estágio, que visa o preenchimento de mais de 180 vagas, além de formação de cadastro reserva.

Entre as etapas previstas no processo seletivo, estão prova objetiva online, vídeo-entrevista e dinâmica de grupo online. Veja todos os cursos contemplados no fim da matéria.

Os aprovadores receberão uma bolsa-auxílio mensal de R$1.825, vale-transporte (quando a empresa não oferecer transporte próprio), seguro contra acidentes pessoais, além de recesso remunerado de 15 dias a cada 6 meses, conforme prevê a legislação.