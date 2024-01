Petrobras prepara novo plano para refinaria no Ceará; entenda

A Petrobras prepara um novo plano de investimento para a Refinaria Lubrificantes e Derivados do Nordeste (Lubnor) , em Fortaleza. A intenção é transformar o equipamento na primeira refinaria "carbono neutro" do Brasil.

"A decisão impacta nossa cidade muito positivamente, atraindo novos investimentos e gerando oportunidades de trabalho para a nossa gente. Assumimos o compromisso de estreitar ainda mais os diálogos, através do grupo de trabalho já instituído, para que a Petrobras desenvolva projetos sociais aqui em Fortaleza, beneficiando principalmente a região do Mucuripe", disse o prefeito.

Já o governador, que recebeu Prates no Palácio da Abolição pela manhã, destacou o projeto. "Eu tenho certeza que será um ganho muito importante para o estado do Ceará e para Fortaleza, com criação de empregos para nossa Capital", afirma.

Ainda no encontro, o governador recebeu mais detalhes de Prates sobre os investimentos na área de transição energética, com criação de diretoria só para tratar dessa questão.

Leia mais Petrobras no Ceará

Sobre o assunto Petrobras no Ceará

Segundo Elmano, é nesta diretoria que será pensado o envolvimento da empresa com hidrogênio verde e eólica offshores (com projetos no Ceará e no Rio Grande do Norte).

A Lubnor é uma das líderes nacionais em produção de asfalto e a única no país a produzir lubrificantes naftênicos. Ainda durante o governo Bolsonaro foi fechado acordo para venda a Grepar Participações, em maio de 2022, por US$ 34 milhões.