MPCE multa Hard Rock Hotel por atraso na entrega de obras no Ceará

O motivo foi o atraso de 2 anos na entrega dos empreendimentos na unidade hoteleira localizada na praia de Lagoinha, no Ceará .

A ação foi realizada nesta quinta-feira, 18, por meio do Programa Estadual de Proteção e Defesa do Consumidor (Decon).

O Ministério Público do Ceará (MPCE) aplicou uma multa de R$ 12.398.400 à empresa Venture Capital Participações e Investimentos S/A, responsável pelo Hard Rock Hotel.

Ao total, a Venture Capital Participações e Investimentos S/A, antiga responsável pelo Hard Rock Hotel, totalizou mais de 10 mil contratos desde o começo das obras, iniciadas em 2018.

Alguns consumidores, ao tentarem desfazer o acordo, tiveram dificuldade no cancelamento, visto que a opção dada pela empresa era reter os valores pagos e ainda aplicar multa pela anulação.

Entretanto, o Código de Defesa do Consumidor prevê que não haja retenção de valores e que seja feita a devolução do que foi antecipado, já que a desistência não se deu por culpa exclusiva do cliente.

A empresa tem o prazo de até 10 dias para realizar o pagamento da multa ou apresentar recurso.



Hard Rock Hotel afirma que já está ciente da notificação



A empresa Residence Club S/A, nova responsável pelo empreendimento, afirma em nota que já está em diálogo com os clientes sobre a multa aplicada pelo Decon.

A troca de administração foi realizada há menos de um mês.