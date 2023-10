Hard Rock Hotel Fortaleza está com entrega atrasada em quase dois anos

Após assumir as obras, a Venture vendeu cotas do hotel em regime de multipropriedade para captar receitas e financiar as obras.

Devido ao atraso, Fellipe procurou a empresa para negociar a rescisão do contrato, mas a proposta de acordo foi recusada. Agora o empresário busca na Justiça a devolução dos valores com correção monetária.

Neste caso, com base no Código Civil, o advogado diz que o consumidor teria o direito de receber não apenas a quantia paga, mas também a multa referente à quebra do acordo.

"Esse cliente terá direito a promover a resolução do contrato. Ele também terá direito a receber de volta a integralidade de todos os valores pagos, corrigidos na forma do contrato, bem como da multa que eventualmente tenha sido estabelecida. Tudo isso no prazo de até 60 dias corridos da data que se promover a referida resolução do contrato", explica.

No regime de multipropriedade, o comprador vira dono de uma pequena fração do imóvel. Isso garante o direito vitalício a uso do espaço por duas semanas ao ano, sem precisar pagar estada. O proprietário também tem a opção de alugar a unidade durante esse período.