Concurso para a saúde com 2.200 vagas sai na próxima semana, diz Sarto

O prefeito de Fortaleza, José Sarto (PDT) , anunciou nesta terça-feira, 16, que o edital do concurso público para a área de saúde, maior da história da Capital para o setor, com 2.200 vagas, sai na próxima semana.

As vagas serão para nível médio, técnico e superior e haverá vagas para as especialidades de pediatria e ginecologia. Segundo Sarto, há cerca de 20 anos não havia concursos com vagas para estas categorias na Capital.

No edital haverá informações, por exemplo, sobre o quantitativo de vagas, as carreiras, especialidades, cronograma, salário etc. A expectativa, de acordo com o prefeito, é que os aprovados sejam convocados até o fim deste ano.

Concurso do Iplanfor terá edital lançado no primeiro trimestre deste ano

Outro ponto que José Sarto destacou foi sobre o concurso para o Instituto de Planejamento de Fortaleza (Iplanfor), que terá o edital lançado neste primeiro trimestre. Ou seja, até março de 2024.



Serão 60 vagas para o cargo de analista, na elaboração de políticas públicas efetivas para a Cidade. Para ocupar a vaga, o candidato precisa ser graduado no Ensino Superior.



Conforme o prefeito de Fortaleza, a banca organizadora, o Instituto de Desenvolvimento Educacional, Cultural e Assistencial Nacional (Idecan), está organizando os últimos detalhes para a publicação.