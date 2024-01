Mais 800 novos profissionais da saúde aprovados em concurso são convocados no Ceará

Anúncio de chamamento foi realizado pelas redes sociais do governador do Estado, Elmano de Freitas, nesta quarta-feira, 27

“Ao atingir a marca de dois mil novos profissionais convocados para a Secretaria da Saúde, reafirmamos nosso compromisso firmado em lei. Para 2024, devemos chamar mais 1.000 aprovados, assim como em 2025, encerrando a incorporação em 2026 com 1.311 convocados. Desta maneira, garantimos a atuação de servidores públicos na rede de saúde do Ceará, algo bastante importante”, afirmou Elmano.

Com a nova convocação, o Governo do Ceará encerra o ano convocando, ao todo, dois mil concursados da área da saúde, tendo sido 600 em maio, 600 em setembro e 800 neste mês de dezembro. A publicação será realizada no Diário Oficial do Estado (DOE) desta sexta-feira, 29.

O governador do Ceará, Elmano de Freitas , anunciou, em live nas redes sociais, nesta quarta-feira, 27, o chamamento de mais 800 novos profissionais de saúde para a rede pública do Estado. A convocação encerra a primeira etapa da incorporação dos seis mil aprovados em concurso realizado em 2021 ao regime estatutário dos servidores públicos.

Os profissionais convocados devem ser direcionados para o Nível Central da Secretaria da Saúde do Ceará e unidades da Rede, como Hospital Geral de Fortaleza (HGF), Hospital de Messejana Dr. Carlos Alberto Studart Gomes (HM), Hospital Infantil Albert Sabin (HIAS) e Hospital Geral Dr. Cesar Cals (HGCC), entre outros.

Segundo o Governo do Estado, a categoria de profissionais da área assistencial inclui enfermeiros, farmacêuticos, fisioterapeutas, fonoaudiólogos, nutricionistas, perfusionistas, psicólogos, técnicos de enfermagem e técnicos de farmácia.

Chamamentos de concursados em outras áreas

Na Educação, 648 candidatos aprovados em concurso público da área foram convocados neste mês de dezembro e outros 800 profissionais, convocados no final de 2022, foram nomeados no início de 2023.

Em novembro passado, foi realizado o chamamento de 2.118 concursados para a área de Segurança Pública. As convocações incluíram 726 agentes para a Polícia Civil do Ceará (PC-CE) (sendo 616 inspetores e 110 escrivães); 79 profissionais para a Perícia Forense do Estado do Ceará (Pefoce) (12 médicos peritos legistas, 40 peritos criminais, 5 peritos legistas e 22 auxiliares de perícia); além de 1.200 soldados e 113 segundos-tenentes para a Polícia Militar do Ceará (PMCE).

Ainda na área de Segurança Pública, o chamamento de mais 1.200 soldados está previsto para a primeira metade de janeiro de 2024.

No mês de outubro, 141 pessoas aprovadas no concurso público da Metrofor, realizado em 2022, foram convocadas. Através do certame, 45 aprovados para vagas de assistente operacional, 39 de auxiliar operacional, 37 de assistente condutor, 11 de assistente de segurança e 9 de assistente controlador de movimento. O treinamento dos novos profissionais será feito pelo Metrofor e pela Fundação Universidade Estadual do Ceará (Funece), logo após a realização dos procedimentos de contratação.