Concurso do Banco do Nordeste com 500 vagas é autorizado; veja detalhes

Presidente do banco, Paulo Câmara, disse que detalhará em breve o edital Crédito: Fernando Cavalcante/BNB/Divulgação

O concurso do Banco do Nordeste (BNB) com 500 vagas mais cadastro de reserva foi autorizado nesta quarta-feira, 6 de dezembro. O certame é para os cargos de analista bancário e especialista técnico em Tecnologia da Informação (TI) e a banca examinadora escolhida para a prova é a Fundação Cesgranrio. Detalhes do edital estão previstos para sair até o fim de janeiro de 2024.