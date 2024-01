Concurso Unificado: veja como se inscrever, datas, locais de prova e mais

Concurso nacional unificado (Foto: Samuel Setubal) Crédito: Samuel Setubal

O Concurso Público Nacional Unificado (CPNU), popularmente conhecido como "Enem dos Concursos", teve suas regras publicas e, com isso, vai selecionar 6.640 servidores para 21 órgãos públicos. Os detalhes sobre os editais foram apresentados na quarta-feira, 10 de janeiro de 2024, pela ministra da Gestão e da Inovação em Serviços Públicos, Esther Dweck, em entrevista coletiva. Veja mais abaixo todos os detalhes. Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine Quando começam as inscrições do Concurso Nacional Unificado? Assim, as inscrições estarão abertas entre 19 de janeiro e 9 de fevereiro.

Concurso Nacional Unificado: pode concorrer a mais de um cargo? É importante lembrar que o CPNU permitirá a inscrição para a disputa por vagas para mais de um cargo, desde que dentro do mesmo bloco temático, com taxa de inscrição única. Dessa forma, ao concorrer a mais de um cargo, o candidato deverá classificar as vagas de interesse por ordem de preferência para definir a prioridade em uma possível chamada, que será baseada na nota alcançada. As alterações podem ser feitas até o fim da inscrição. Como se inscrever no concurso unificado?

Para se inscrever, o indivíduo deve acessar sua conta na plataforma Gov.br, preencher os formulários e anexar os documentos exigidos no edital.

Serão aceitos todos os níveis de conta na plataforma Gov.br (ouro, prata ou bronze). No momento da inscrição, o candidato fará a escolha pelas carreiras, que estarão divididas em oito blocos temáticos. Cada bloco reúne as carreiras que possuem semelhanças entre si. Haverá cotas no Enem dos Concursos? Outro ponto é que haverá reserva de percentuais para cotas específicas no CPNU: 5% do total de vagas de cada um dos cargos a candidatos com deficiência e 20% a candidatos negros, além de 30% das vagas para a Fundação Nacional dos Povos Indígenas (Funai) para candidatos de origem indígena.