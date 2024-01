Drogasil chega a 20 cidades do Ceará; veja onde está a nova unidade

Rede de farmácias conta com 85 lojas em funcionamento no Estado e emprega 1,3 mil pessoas

Localizada na Avenida Caminho do Sol, 3950, a Drogasil de Aquiraz tem área construída de 140 metros quadrados e emprega 12 pessoas. O número representa outras marcas, de 1,3 mil profissionais empregados no Estado e 85 unidades em funcionamento.

No Ceará desde 2017, quando inaugurou as primeiras quatro unidades em Fortaleza, a Drogasil chegou a 20 cidades no Ceará em 2024. A rede de farmácias inaugurou a mais nova loja em Aquiraz, a 33,7 quilômetros de Fortaleza.

“Mais do que um espaço destinado ao tratamento de doenças, nossas farmácias são hoje um ambiente voltado aos cuidados e à promoção da saúde integral. Com a primeira filial, nós reforçamos esse posicionamento e também a confiança no crescimento do mercado regional”, diz Thiago Andrade, gerente regional da RaiaDrogasil, em nota.

Onde a Drogasil está no Ceará?

Além de Aquiraz, a Drogasil está presente em 19 cidades do Estado: Aracati, Canindé, Cascavel, Caucaia, Crateús, Crato, Eusébio, Fortaleza, Icó, Iguatu, Juazeiro do Norte, Limoeiro do Norte, Maracanaú, Maranguape, Pacajus, Quixadá, Russas, Sobral e Tianguá.

Um centro de distribuição também é mantido pela rede de farmácias. O equipamento foi instalado em Maracanaú, na Região Metropolitana de Fortaleza.



