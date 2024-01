Mais de meio milhão de cearenses são beneficiados no Farmácia Popular

Com a ampliação do programa, o estado do Ceará indica o melhor resultado em relação a 2022, com 161 municípios cadastrados; saiba como ter acesso

Com 22 milhões de brasileiros recebendo acesso a medicamentos gratuitos ou com preço subsidiado, o Ministério da Saúde informou que o Farmácia Popular apresenta o melhor resultado dos últimos quatro anos, desde sua retomada. O destaque ficou para o estado do Ceará, com 535.623 beneficiados, um melhor rendimento em relação a 2022.

O programa está presente em 4.515 municípios do Brasil (81% do total), com 161 cidades no Ceará. Com a sua expansão, em junho de 2023, os beneficiários do Bolsa Família — outro programa do Governo Federal — podem retirar 40 medicamentos para 11 doenças gratuitamente.

Entre os cearenses, o Farmácia Popular atendeu 95.524 beneficiários do Bolsa Família, com 38,2 milhões de medicamentos e fraldas geriátricas disponibilizados. No território nacional, o número inclui mais de dois milhões de pessoas, com a retirada de 945 milhões de produtos farmacêuticos.